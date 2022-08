Codes promotionnels pour les paris sportifs au Sénégal – où prendre

Les bookmakers et les opérateurs de casino organisent occasionnellement des promotions spéciales qui nécessitent un code promotionnel pour être activées. Ces offres d’inscription ne sont généralement disponibles que pour les nouveaux clients, et le code promotionnel doit être saisi lors du processus d’inscription.

Pourquoi chercher et utiliser un code promo ?

Créer un nouveau compte chez un bookmaker est toujours une bonne idée car en plus du bonus de bienvenue et d’autres promotions pour les nouveaux utilisateurs, vous disposerez de toutes les offres spécifiques lancées par ce nouveau bookmaker.

Certains bookmakers ont un code pour tout le monde, d’autres ne les fournissent pas et il suffit de cliquer sur un lien avant de créer le compte. Il y en a d’autres où vous recevez le code personnalisé par e-mail après avoir rempli le formulaire d’inscription. Le code est appliqué lorsque vous effectuez le dépôt sur votre nouveau compte.

Où je peux trouver un code promo pour m’inscrire ?

Les sites Bookmakers.sn et Parimobile.sn présentent les bookmakers sénégalas qui offrent des codes promo pour obtenir les bonus après l’inscription. Le plus souvent, ce sont des bookmakers qui ont commencé il y a de nombreuses années en tant que locaux commerciaux et qui ont maintenant leur plus grande entreprise avec les paris et le casino en ligne. Des bookmakers aussi importants que 1xBet (code promo), Betclic, Premier Bet sont des exemples de ce type.

Pour choisir un code promo pour l’inscription chez l’un de ces bookmakers au Sénégal, vous devez vous rendre sur les pages d’accueil de Bookmakers.sn ou Parimobile.sn, retrouver une présentation de votre site de paris préféré et copier le code promo écrit dans cette présentation. Une liste de tous les bookmakers à votre disposition est également présentée sur ces portails.

Comment choisir un bookmaker ?

Lors du choix du bookmaker, vous devez prendre en compte ses caractéristiques et fonctionnalités et examiner les informations qui correspondent à vos souhaits. Il y a des utilisateurs qui préfèrent un certain système de paiement pour effectuer leurs dépôts ou retraits. D’autres préfèrent les bonus sous forme de pari gratuit plutôt que de l’argent direct sur le compte. D’autres options peuvent être les marchés disponibles pour les paris, par exemple, pas tous les bookmakers proposent les paris sur le handicap.

Et bien sûr, certains ne préfèrent que les bookmakers qui offrent la possibilité d’utiliser le code promo pour augmenter son premier bonus. Pas important quel bookmaker vous choisissez, n’oubliez pas de rester conscient. Bon jeu à tous !