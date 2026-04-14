COLETTE, ELISABETH, VIVIANE, MARIEME F. SALL, MARIE KHONE ET ABSA : A quoi sert une Première Dame ?

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La Première Dame est un terme désignant, de manière générale l’épouse d’un monarque, d’un président de la République. À l’origine, il concernait uniquement la Première dame des États-Unis (en anglais la « First lady »), laquelle, en tant que conjointe du président américain assuma très tôt un rang protocolaire précis. Au cours du XXe siècle, avec le nombre grandissant de démocraties parlementaires, les épouses des présidents n’ont d’abord pas eu de titre défini, bien que le protocole leur garantisse une place lors des réceptions officielles, calquant en cela le modèle qui prévalait dans les monarchies avec les reines consort. Au fur et à mesure, s’inspirant du modèle américain, la presse à scandale a adopté le terme de « Première dame », sans pour autant que celui-ci ait une réalité officielle et que donc les États soient effectivement responsables. La plupart du temps, l’épouse d’un chef d’État n’est donc invitée qu’en tant que conjointe, bien que certains pays emploient officiellement le terme de « Première dame ». Au Sénégal, de Senghor jusqu’à Macky Sall, les premières dames ont bénéficié et toujours, généralement d’une équipe au sein de l’administration présidentielle, et mène des actions relativement encadrées. Chaque première dame invente ainsi donc sa fonction, selon son style. Mme Viviane Wade a créé une fondation pour favoriser l’éducation et la santé et s’est engagée en faveur de la lutte contre le Sida. Marième Faye Sall a son «Servir le Sénégal éclaboussé dans une histoire de «corruption passive». Aujourd’hui, nombreux sont ceux, qui réclament le bannissement des Fondations et l’existence d’un statut de 1ère dame, et pour cause. C’est un rôle qui n’a pas d’existence juridique, et dont il n’est fait aucune mention dans les textes officiels. Puisque rien n’est écrit, tout reste à inventer. La 1ère Dame est reléguée à l’arrière plan de la vie professionnelle: elle ne lui reste plus que la vie sociale pour ne pas s’ennuyer. On crée alors de toute pièce des organismes caritatifs et philanthropiques dans le seul but de lui trouver une occupation qui lui évite de rester cloîtrer au palais présidentiel. Avec le temps, elle devient tour à tour la «sœur de la nation», puis la «mère de la nation» car comme pour tout contrat à durée déterminée, elle emportera avec elle sa Fondation. Alors pourquoi un personnage qui est limité à inaugurer les chrysanthèmes prend il autant d’importance dans les conversations? Il y a une raison étrangement politique. Les activités sociales de Madame finissent par entrer en concurrence avec les activités très officielles de Monsieur