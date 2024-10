Collectif National des Impactés du TER 3S ( Saam Sunu Soutoura): L’association exige le respect des engagements de l’État( Site de recasement et les chèques restants).

Partager Facebook

C’est par une prière, que le collectif des Impactés du TER a démarré son activité au centre polyvalent Jacques Chirac de Thiaroye. En effet, cette association qui rassemble les collectifs des Impactés de la Phase 1 et Phase 2 voulait se faire entendre. Sous la houlette de Macodou Fall, président du collectif National des Impactés, plusieurs points ont été abordés notamment l’évolution du dossier sur les paiements des chèques et des primes , l’obtention des terrains mais aussi la partition de ce nouveau gouvernement dans leurs revendications.

Ils sont près de 2000 familles qui ont été impactées par ce projet et qui sont en attente de leur indemnisation. En effet, il faut retenir que l’ancien régime a longtemps trainé le pas face à leurs revendications et le nouveau non plus n’est pas pour l’heure prêt à leur ouvrir ses portes a fait savoir Macodou Fall, président du collectif National des Impactés du TER.

Depuis 2016, les familles qui ont été touchées par les travaux du projet du TER vivent dans le désarroi et le calvaire. En effet, le collectif National des Impactés du TER a tenu un grand rassemblement ce dimanche au Centre Jacques Chirac de Thiaroye afin de se faire entendre. Ces derniers entendent toujours la satisfaction de leurs droits notamment la mise à la disposition des zones de recasement, le paiement des chèques ainsi que d’autres engagements de l’État.

Selon Macodou Fall , président du collectif, tout ce problème a été accentué par l’ancien régime, c’est a dire Macky SALL qui n’a pas tenu ses engagements. Sur ce, après quelques années d’attente sans réaction de autorités qu’ils ont décidés d’organiser un grand rassemblement afin de se faire attendre a fait savoir le président du Collectif.

A cet, le parrain du jour fut la personne d’ Ousmane SONKO et ce choix s’explique du fait qu’il était toujours engagé dans ce combat fait savoir le président dudit collectif. Mais il n’a pas manqué de rappeler qu’il ne reconnaît plus l’attitude de ce dernier qui s’est toujours engagé dans ce combat avant son accession au pouvoir. Sur ce, Macodou Fall fait savoir que le collectif ne compte pas baisser les bras pour l’obtention de ses revendications.