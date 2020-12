Comment estomper les vergetures sur la peau noire et métissée

Les vergetures sont redoutées pendant la grossesse, liées à la fois à l’environnement hormonal mais aussi à la prise de poids importante, on conseille surtout une très bonne hydratation de la peau (ventre, seins, partie supérieure des cuisses, et hanches) avec des produits cosmétiques à haut pouvoir hydratant et cicatrisant. La maitrise du poids est un atout indéniable, qu’il faut absolument obtenir pour éviter une trop grande tension sur le tissu cutané.

Faire disparaître totalement les vergetures est une gageure, mais vous pouvez toutefois les aider à régresser à l’aide de soins hyperhydratants et cicatrisants. Le maitre mot reste, une fois de plus, la prévention et l’idéal est d’appliquer ces soins avant et pendant chaque période de prise, ou de perte de poids importante.

Une hygiène de vie en général est indispensable pendant cette période, alimentation saine riche en protéine, vitamine et calcium, activité sportive douce, proscrire le tabac et l’alcool, un repos réparateur.