Commune de Boulal: Le Maire Aboubacry Sow inaugure le stade municipal  

La construction d’un stade municipal une préoccupation qui a toujours hanté le sommeil chez les jeunes de la commune de Boulal (département de Linguere) , devient depuis ce 01 Août 2025 un vieux souvenir. En effet ,le Maire de la commune de Boulal Aboubacry Sow a présidé ce vendredi la cérémonie de l’ inauguration du dit stade au grand bonheur de la jeunesse. Un match de gala était au menu .Les anciens de l’Asc Walidan de Boulal étaient en découdre avec les Frères footballeurs de Dahra Djoloff conduits par le gardien de buts Khar Ndaufène Diouf l’actuel chef de cabinet du Président de l’Assemblée Nationale du Sénégal.A l’issue de la rencontre sportive qui s’est jouée dans un parfait fair play , les Frères Footballeurs de Dahra ont remporté le match par 5 buts à 3 au temps réglementaire. On ne le dira jamais assez, l’histoire retiendra que le joueur vétéran de l’Asc Walidan de Boulal Seydou Sy est le premier à avoir inscrit le but au stade municipal de Boulal.

L’ édile de Boulal Aboubacry Sow , dans sa communication de dire que c’est avec une grande fierté et une immense joie qu’il préside la cérémonie inaugurale de ce bijou sportif tant réclamé par sa jeunesse . Poursuivant , le premier magistrat de Boulal de souligner que cette infrastructure sportive , fruit d’un engagement ferme et renouvelé, est bien plus qu’un terrain de sport mais aussi c’est un véritable espace d’ épanouissement et de rassemblement au profit de sa jeunesse. Aux jeunes de Boulal, le Maire Aboubacry Sow , profitant de l’occasion, leur dira que l’infrastructure sportive est votre propriété, mais aussi sa responsabilité à ce que ce bijou sportif devienne un lieu vivant où s’expriment vos talents , vos ambitions et vos rêves.

Très satisfait de la rencontre sportive , le Maire Aboubacry Sow de rappeler sa jeunesse que ce match de gala témoigne de votre énergie et de votre engagement .En vous voyant sur le terrain, Aboubacry Sow de ressentir l’esprit d’équipe , la discipline, la solidarité gage d’un développement durable dans la localité.

L’ opportunité saisie par le maire Aboubacry Sow de revenir largement sur ses réalisations dans plusieurs domaines.

D’abord dans l’éducation, ce dernier a construit des écoles à Yatti 2 et Wendou Mourteki 2, 02 salles de classes au CEM du milieu.

Dans le volet santé, le Maire de Boulal a réhabilité l’ancien poste de santé de Boulal, la construction d’un nouveau poste de santé.

Pour étancher la soif des populations de sa commune, 08 forages , des adductions d’eau ont été réalisés.

Pour lutter contre le vol de bétail et l’insécurité , une brigade de gendarmerie de proximité a été mise en place, plusieurs villages sont électrifiés.

Très ambitieux, le Maire de Boulal promet d’autres réalisations dans sa commune.

Revenant sur la manifestation sportive , étaient présents les notables, les chefs de villages, le commandant de la gendarmerie de Boulal, les conseillers municipaux, le directeur de l’école élémentaire de Boulal Pape Amadou Ndiaye , les enseignants entre autres.

A signaler qu’ Aboubacry Sow n ‘a pas manqué de remercier tous ses invités, l’ équipe municipale, la sécurité , les femmes , la jeunesse bref toute la population de la commune de Boulal qui s’est massivement déplacée assister à l’inauguration du stade municipal de Boulal.

Samba Khary Ndiaye (Linguere)