COMMUNE DES HLM : Madame Fatoumata Guèye Diouf sera candidate

Madame Fatoumata Guèye Diouf, Coordinatrice nationale de la coalition Macky 2012 et adjointe au Maire des HLM, a organisé, ce samedi, une cérémonie de remise d’attestations de formations et de financements aux acteurs économiques des HLM. S’exprimant à cette occasion, elle a soutenu qu’elle ne peux tourner le dos, ni fermer les yeux et nier les difficultés que vivent les Hlmois dans leur quotidien, dans leur environnement. “Pour diverses raisons, je vis, avec vous, les mêmes difficultés.Je suis Hlmoise et je veux un environnement sain, la sécurité, la paix. Je suis Femme, mère de famille, je veux, comme tout le monde le meilleur pour mes enfants et pour notre cité. Beaucoup de personnes nous ont dit qu’il faudra essayer les femmes, parcequ’à l’expérience les maires hommes n’ont pas encore réussi fondamentalement”, a-t-elle dit. Il faut rappeler que les nombreuses femmes qui étaient présentes lors de ladite cérémonie veulent voir Madame Fatoumata Guèye Diouf être maire des Hlm en 2022. “Chers amis, je respecte les vœux que vous venez de formuler. Mais, je me dois de vous dire : LES CHANGEMENTS POUR UNE COMMUNE DES HLM EMERGENTE, Ce sera « MAIN DANS LA MAIN ET ENSEMBLE QUE NOUS L’OBTIENDRONS ». L’ère d’une candidature, solitaire, providentielle est révolue. Pour moi, la Commune des HLM doit avoir des conseillers municipaux qui mouillent le maillot, qui veulent y aller ensemble sans arrière pensée. Je rappelle toujours ce que le VENERE SERIGNE SALIOU MBACKE que Allah l’agrée avait dit : « Nous cheminerons ensemble, si vous me devancez, je presserais le pas jusqu’à votre niveau, si je vous devance, je m’arrêterais pour vous attendre”, a dit l’adjointe au maire. Par ailleurs, 19 femmes ont reçu des formations dans plusieurs domaines. Et pour pouvoir démarrer correctement leurs activités, <span;>Madame Fatoumata Guèye Diouf, leur a remis un chèque de 3 millions de nos francs.



Articles similaires