COMMUNIQUÉ: Arrestation d’Ousmane, Yewwi Askan Wi exige une libération immédiate de leur leader 

L’entreprise de réduire l’opposition à sa plus simple expression avance à grands pas et prend des proportions dictatoriales. La démocratie sénégalaise et l’État de droit vivent les jours plus sombres de notre histoire politique.

Le rapt du Président Ousmane Sonko, son placement sous mandat de dépôt sur des bases fallacieuses, des actes d’intimidation permanents contre sa famille et la dissolution illégale du parti PASTEF, les Leaders de Yewwi Askan Wi ont été interdits de réunion d’évaluation préalable à un point de presse sur ces excès, et le siège du PRP fermé par les FDS.

Les mêmes FDS ont investi le siège du PUR où s’était rabattue la Coalition Yewwi Askan Wi pour l’empêcher sans raison avouée de tenir son point de presse.

La Coalition Yewwi Askan Wi condamne ces violations de la Constitution du Sénégal par un régime aux abois après la plainte contre l’État du Sénégal à la CPI. Elle appelle tous les sénégalais épris de justice et de démocratie à se mobiliser pour défendre la Constitution et préserver les libertés fondamentales dont celle d’association.

La Coalition Yewwi Askan Wi exige la libération du Président Ousmane Sonko et de tous les prisonniers politiques qui croupissent dans le geôles du régime de Macky Sall. Elle appelle l’ensemble des sénégalais à plus de lucidité pour gagner le combat démocratique final pour la restauration de la démocratie et de l’État de droit.