COMMUNIQUE DE PRESSE: AND DISSO POUR LA RECTIFICATION

La Délégation Exécutive Provisoire(DEP) de ADR, « And Disso pour la Rectification », en réunion ce samedi 27/04/2023, sous la présidence de son leader, le Docteur Bacar Dia a fait une large analyse de la situation nationale :

1- La DEP condamne le triste sort réservé aux journalistes dans notre pays. 2- Face à une coalition au pouvoir qui choisit systématiquement ses adversaires politiques : Exclusion de Karim Wade, de Kalifa Sall dans le passé et tentative d’exclusion d’Ousmane Sonko

pour les élections présidentielles de 2024.

3- La DEP considère que ce vrai faux dialogue sera, un grand moment de communication de la coalition Benno BokkYakkar et réitère son appel à un sérieux dialogue national autour des questions aussi graves que le sort réservé à nos enfants qui meurent dans la méditerranée, à nos braves mamans qui se lèvent à 5H du matin sans pouvoir assurer une bonne éducation et deux repas par jour à leurs enfants, à ce jeune titulaire de master marchand ambulant, aux milliers de malades qui souffrent et meurent en silence.

4- Par refus de cautionner un coup médiatique d’une coalition au pouvoir qui a fini par fracturer la classe politique en deux camps que rien ne semble lier, la DEP considère que ce dialogue national est sans aucune illusion.

5- La DEP constate avec regret les difficultés d’approvisionnement en eau de l’hôpital des ENFANTS, Albert Royer de Fann et souhaite que le budget consacré à ce vrai faux dialogue soit utilisé pour soulager les dures réalités du quotidien des sénégalais.

Responsable de la Cellule de Communication

Fait à Dakar le 27/05/2023