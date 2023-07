Communiqué de Presse: Lancement de la 4e édition de l’initiative Oscar des Talents, le Cameroun à l’honneur

Pour sa quatrième édition, l’initiative Oscar des Talents sera axée autour du thème : «Agriculture et Elevage, des solutions pour l’emploi des jeunes et des femmes». Cet événement qui met sous les feux des projecteurs les talents en devenir du continent africain verra la participation de neuf pays d’Afrique et de l’Occident, avec notamment le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Niger, le Sénégal, le Togo, la France, l’Italie, les Etats-Unis.

La présente initiative, portée par l’un des anciens chorégraphes du groupe Wapyrat de Dieuppeul, en l’occurrence Mor Kharma, entend contribuer à la redynamisation des initiatives en faveur de la jeunesse et des femmes. Oscar des Talents ambitionne, aux travers de mécanismes liés à la culture, d’apporter dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage, des solutions innovantes à l’économie communautaire, qui demeure le socle d’une émergence réelle.

Ainsi, le lancement officiel d’Oscar des Talents 2023 aura lieu le 13 jeudi Juillet de 16h00 à 17h45 au VALÉRY NDONGO CLUB Yaoundé, sis à Etoa Meki au Cameroun.

Au-delà de cette ouverture panafricaine, Oscar des Talents a pour Parrain d’Honneur son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal.

Aussi, l’icône de la musique sénégalaise voire africaine et leader du Daandé Lénol Baaba Maal et la femme des Lettres et Conseillère culturelle à la Présidence Mme Aïssatou Cissé sont les parrains de la l’édition 2023 d’Oscar des Talents.