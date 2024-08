Communiqué : Que le voile ne nous prive pas de notre cohésion sociale ! Par ALIOUNE BADARA DIATTA – COALITION JUSTE

La Coalition JUSTE regrette le débat actuel concernant l’interdiction du port du voile dans les écoles catholiques, et les répercussions que cette discussion suscite. Nous avons également pris note des positions exprimées par le Premier ministre Ousmane Sonko et les autorités de l’école catholique alors que du point de vue légal, l’éducation par les communautés religieuses est reconnue par la Constitution.

Nous tenons à rappeler à tous les Sénégalais l’importance de notre unité nationale et de notre cohésion sociale, qui sont les piliers de notre nation. Le Sénégal, riche de sa diversité culturelle et religieuse, a toujours su préserver un climat de paix et de respect mutuel entre ses différentes communautés.

Nous appelons donc au calme et à la retenue de toutes les parties impliquées. Nous encourageons un dialogue constructif et respectueux pour trouver des solutions qui préservent la dignité de chacun et renforcent notre cohésion sociale.

La Coalition JUSTE invite les leaders religieux, les responsables politiques, et la société civile à œuvrer ensemble pour le maintien de la paix et de l’harmonie au sein de notre nation. Nous devons, en cette période sensible, promouvoir le vivre-ensemble et éviter toute action ou discours qui pourrait diviser nos communautés.

Nous exprimons notre pleine confiance en la capacité de notre pays à surmonter ces défis par le dialogue et le respect mutuel. Ensemble, nous devons continuer à bâtir un Sénégal où chaque citoyen, quelle que soit sa croyance religieuse, se sent respecté et valorisé.

Alioune Badara DIATTA