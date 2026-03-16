Condamné pour diffusion de fausses nouvelles: Cheikh Oumar Diagne maintient ses propos

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Le leader du Rassemblement pour la Vérité, Cheikh Oumar Diagne, n’a pas mâché ses mots. Condamné à payer une amende de 500 000 francs CFA pour des faits diffusion de fausses nouvelles, à la suite de propos qu’il a tenus sur la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba, il estime que ce dossier n’est rien d’autre qu’« une pure farce ».

Il reste ainsi ferme sur sa position. Selon lui, les déclarations pour lesquelles il a été interpellé n’ont rien de nouveau. À la suite de sa convocation, certaines informations ont circulé sur les réseaux sociaux, présentées comme une supposée fuite du professeur. Face à la presse, Cheikh Oumar Diagne a tenu à rétablir sa version des faits.

Allié du pouvoir lors de la dernière présidentielle et ancien directeur des moyens généraux au palais sous ce régime, Cheikh Oumar Diagne se dit aujourd’hui déçu par la gouvernance en place. A l’en croire, malgré l’alternance et les promesses de rupture, la liberté d’expression demeure toujours un mirage.