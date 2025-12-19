Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1762380606460

Conditions d’accès au centre de formation des avocats : Le collectif des diplômés en droit conteste et saisit la Cour suprême

19 décembre 2025 Actualité

Le collectif des diplômés en droit a exprimé son inquiétude face aux conditions d’organisation de l’examen d’entrée au centre de formation des avocats du Sénégal. Dans un communiqué, le collectif dénonce plusieurs mesures inédites et préjudiciables, notamment l’instauration d’un numerus clausus arbitraire de 75 places, une publication tardive de l’avis de concours et des frais d’inscription élevés.

Le collectif souligne que ces mesures constituent une « violation manifeste » des principes d’égalité, de transparence et de non-conformité aux prescriptions du droit communautaire, notamment le Règlement d’exécution n° 001/2019/COM/UEMOA.

Face à cette situation, le collectif a décidé d’engager un recours devant la Cour suprême du Sénégal pour obtenir l’annulation de l’arrêté litigieux et amener le Barreau du Sénégal à se conformer à la réglementation communautaire et nationale.


Publié par EL HADJI MODY DIOP

Tags

Vérifier aussi

riz

Soutien aux ménages : Vers une baisse du prix du riz brisé ordinaire

Le ministre de l’industrie et du commerce, Dr Serigne Gueye Diop, a annoncé lors du …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved