Conditions d’accès au centre de formation des avocats : Le collectif des diplômés en droit conteste et saisit la Cour suprême

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le collectif des diplômés en droit a exprimé son inquiétude face aux conditions d’organisation de l’examen d’entrée au centre de formation des avocats du Sénégal. Dans un communiqué, le collectif dénonce plusieurs mesures inédites et préjudiciables, notamment l’instauration d’un numerus clausus arbitraire de 75 places, une publication tardive de l’avis de concours et des frais d’inscription élevés.

Le collectif souligne que ces mesures constituent une « violation manifeste » des principes d’égalité, de transparence et de non-conformité aux prescriptions du droit communautaire, notamment le Règlement d’exécution n° 001/2019/COM/UEMOA.

Face à cette situation, le collectif a décidé d’engager un recours devant la Cour suprême du Sénégal pour obtenir l’annulation de l’arrêté litigieux et amener le Barreau du Sénégal à se conformer à la réglementation communautaire et nationale.

Publié par EL HADJI MODY DIOP