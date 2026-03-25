Conduite en état d’ivresse : L’ancien ministre Aziz Mbaye écope de 1 mois ferme

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Arrêté puis placé en détention pour conduite en état d’ivresse, l’ancien ministre et conseiller spécial en TIC, El Hadji Abdou Aziz Mbaye, a comparu ce mercredi devant le tribunal des flagrants délits de Dakar selon Seneweb.

À l’audience, le procureur de la République, estimant que les faits sont établis, a requis une peine d’un mois d’emprisonnement ferme. De leur côté, les avocats de la défense, Me Seydou Diagne et Me Aboubacry Barro, ont plaidé la clémence en faveur de leur client lit-on sur le site.

Après en avoir délibéré, le tribunal a reconnu le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés. Toutefois, le juge a été plus clément que le parquet : il a dispensé le prévenu de la peine de prison requise, en le condamnant finalement à une amende de 500 000 FCFA.

Conduit à la gendarmerie et interrogé, il a avoué être parti dans un restaurant vers 1heure du matin pour y rencontrer des amis. Au cours de la discussion, il a donc pris «quelques verres» d’alcool. «J’ai commis une erreur regrettable. Je tâcherai de faire en sorte que ça ne se reproduise plus», a-t-il affirmé.

Le test d’alcoolémie effectué sur El Hadji Abdoul Aziz Mbaye a confirmé son état d’ébriété avec 1,951 mg/100 ml, alors que le seuil maximal d’alcool autorisé pour la conduite est de 0,5 gramme par litre de sang, soit une concentration de 0,25 mg/l d’air expiré.