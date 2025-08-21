Confrontation avec Mouhamed Dieng : La nouvelle exigence de Lat Diop

Partager Facebook

Le juge d’instruction du Pool judiciaire financier poursuit toujours son enquête dans l’affaire concernant Lat Diop. Près d’un an après l’inculpation de l’ancien Directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (Lonase), il n’y a pas encore de fait nouveau véritable, confirmant le détournement ou l’extorsion de fonds portant sur 8 milliards, tel que visé par le Parquet financier. D’ailleurs, la Chambre d’accusation financière l’a souligné dans son arrêt par lequel elle a infirmé l’ordonnance du magistrat instructeur avant d’ordonner le placement sous surveillance électronique de Lat Diop. Pour la juridiction de recours donc, il n’y a pas encore un élément de preuve en dehors d’un message audio via WhatsApp et dans lequel il est question juste de quelques millions ; ce qui est loin des 8 milliards avancés. Pour ce qui le concerne, Lat Diop persiste dans ses contestations sérieuses, en dépit des convictions du Parquet financier et du juge d’instruction. D’ailleurs, d’ordre et pour le compte de leur client, ses avocats vont bientôt déposer sur la table du juge d’instruction du Pool judiciaire financier, une requête pour une confrontation avec Mouhamed Dieng. Cette confrontation, tant souhaitée par l’ancien Dg de la Lonase, n’a jamais eu lieu.

Lors de l’enquête de police, les éléments enquêteurs avaient voulu procéder à cette confrontation, mais à cette période, le patron de 1XBet Sénégal était hors du territoire national. Du coup, l’enquête a été menée avec une dose d’inachevé et le rapport déposé sur la table du Procureur. Au cours de l’instruction, Mouhamed Dieng qui est revenu au Sénégal, a été convoqué et entendu par le magistrat instructeur. Il a confirmé les termes de ses accusations avant de regagner son domicile. Depuis lors, le magistrat instructeur n’a pas convoqué les parties pour une confrontation. Toutefois, pour Lat Diop, cet acte d’instruction est fondamental pour éclairer la lanterne du juge. D’où la requête envisagée. Dans le principe, ni Mouhamed Dieng ni le juge d’instruction ni le Procureur financier ne devraient s’opposer à cette demande. Pour que justice soit correctement rendue.