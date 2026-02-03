Congo Brazzaville : Bassirou Diomaye Faye rend un hommage appuyé au sergent Malamine Camara

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Au Mémorial Savorgnan de Brazza, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a entamé sa deuxième journée à Brazzaville par un acte de mémoire et de reconnaissance, dans un haut lieu où s’inscrit, en premier plan, l’histoire du sergent sénégalais Malamine Camara.

À travers cette visite, le Chef de l’État a rendu hommage à cette figure emblématique dont le courage, la loyauté et le sens du devoir ont contribué à préserver Brazzaville et à sceller durablement des liens d’amitié entre le Sénégal et la République du Congo, aujourd’hui fondés sur le respect mutuel, la solidarité et une histoire africaine partagée.