Conseil des ministres : Le communiqué du 3 septembre 2025

Le Chef de l’Etat, Son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE a présidé, ce mercredi 3 septembre 2025, la réunion hebdomadaire du Conseil des Ministres, au Palais de la République.

À la veille de la célébration du Maouloud, le Chef de l’État a adressé ses chaleureuses félicitations à l’ensemble de la communauté musulmane du Sénégal et de la Oumma islamique. Il a salué les guides religieux, exprimé sa gratitude à Serigne Babacar Sy Mansour pour l’accueil lors de sa visite, et donné instruction pour garantir le bon déroulement des cérémonies du Gamou sur l’ensemble du territoire. Le Président a réaffirmé le rôle fondamental du culte dans la nation et demandé le renforcement, dès 2026, des moyens budgétaires alloués à ce secteur.

Sur le front économique, le Chef de l’État a souligné que le PRES marque un tournant décisif pour la souveraineté, la justice et la prospérité du pays. Il a insisté sur une exécution rigoureuse et dans les délais, avec l’adoption rapide des textes législatifs nécessaires. Le Premier ministre a, dans ce cadre, ordonné la création de quatre groupes de travail spécialisés : réforme, phasage budgétisation et analyse des risques, recensement et évaluation, communication et vulgarisation. Ces mécanismes doivent permettre une appropriation nationale du plan et des résultats concrets dès le troisième trimestre 2025.

CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 03 SEPTEMBRE 2025 pic.twitter.com/UtQbQZxEVS — Moustapha Njekk Sarré (@NjekkSarre) September 3, 2025

Le Chef de l’État a salué le vote par l’Assemblée nationale de lois majeures renforçant la transparence et la lutte contre la corruption. Ces textes, fondés sur les principes du Jub Jubal Jubanti, visent à consolider la démocratie et l’État de droit. Sur le plan numérique, une refonte profonde du dispositif Gouv-num est engagée pour un pilotage cohérent des projets publics. Le projet d’accélération de l’économie numérique, financé à hauteur de 150 millions de dollars par la Banque mondiale, constitue un levier central de cette transformation.

Face au défi des inondations, le Chef de l’État a fixé comme priorité absolue la protection des populations, avec un plan national de prévention à l’horizon 2035 et un suivi hebdomadaire en Conseil des ministres. Il a également instruit le gouvernement de se mobiliser autour de la réussite de la rentrée scolaire et universitaire, de la relance des chantiers en cours, du renforcement du dialogue social, ainsi que de l’accélération de l’hydraulique, de l’électrification rurale et de la modernisation du système de santé. La préparation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 et le suivi de la campagne agricole figurent aussi parmi les priorités immédiates.

Le Premier ministre a rendu compte de sa visite officielle en Turquie (6–11 août), marquée par la signature de quatre accords de coopération stratégique dans les domaines militaire, éducatif et audiovisuel. Un objectif de triplement des échanges commerciaux pour atteindre 1 milliard de dollars a été fixé, avec l’appui de lignes de crédit mobilisées auprès d’Eximbank Turquie. Le Chef du gouvernement a également annoncé une prochaine visite officielle aux Émirats arabes unis (8–12 septembre). Le Président de la République, pour sa part, a pris part à l’ouverture du Forum africain des systèmes alimentaires aux côtés de son homologue Paul Kagamé, mettant en avant le rôle de la jeunesse et de l’innovation agricole.