Conseil des ministres: Le Président Bassirou Diomaye FAYE met un point sur l’autonomisation des femmes

Le Sénégal entend donner un vrai sens à l’autonomisation des femmes, en veillant à ce que la participation des femmes à la société ne se mesure pas uniquement en termes de chiffres, mais également en termes de qualité, afin qu’une véritable égalité soit instaurée. Lors du Conseil des ministres, le président de la République a rappelé l’urgence de finaliser le projet de loi relatif à l’autonomisation économique des femmes.

Au Sénégal, les femmes sont confrontées à de multiples obstacles notamment l’accès limité aux ressources bancaires et aux facteurs de productions comme la terre, ce qui constitue un frein majeur à leur autonomisation économique. Le président de la République a rappelé, mercredi, en Conseil des ministres, l’urgence de finaliser le projet de loi relatif à l’autonomisation économique des femmes. ‘’Ce nouveau cadre législatif innovant permettra d’élargir et de mutualiser les opportunités et possibilités de formation, d’encadrement et de financement des activités des femmes’’, indique notamment le communiqué de la réunion hebdomadaire du gouvernement.

D’après le texte, Bassirou Diomaye Faye, a invité le ministre de la Famille et des Solidarités à prendre les diligences pour la finalisation de cette loi qui facilitera notamment l’ancrage national de l’économie sociale et solidaire ainsi que le développement communautaire dans toutes les localités du pays.

Egalement pour inverser cette tendance, le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage a lancé un processus d’élaboration du Programme d’autonomisation économique des femmes dans le secteur agricole.

Le président a également évoqué la célébration, samedi prochain, de la Journée internationale des droits des femmes, demandant ainsi au ministre de la Famille et des Solidarités de poursuivre et d’intensifier le plaidoyer relatif à la lutte contre les violences faites aux femmes.

Le chef de l’Etat a en outre magnifié le rôle fondamental des femmes dans le développement économique et social du Sénégal et salué l’organisation de la Semaine nationale de la femme, lancé Samedi à Thiès sous le thème : ‘‘Les femmes, droits équité et autonomisation au cœur de la vision « Sénégal 2050 » : les femmes s’engagent et mobilisent les communautés”