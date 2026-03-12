Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
sonko ousmane

Contrats miniers : « Le Sénégal longtemps lésé » selon Ousmane Sonko

12 mars 2026 Actualité

 

Le premier ministre Ousmane Sonko a dévoilé le travail accompli par un comité chargé d’examiner les contrats

 Selon le chef du gouvernement, il s’est d’abord penché sur le secteur minier, en analysant les conventions signées avec plusieurs entreprises, dont les Industries chimiques du Sénégal (ICS). Parallèlement, une mission de l’Inspection générale d’État (IGE) a également conduit des investigations qui ont abouti à des conclusions similaires.

Parmi les irrégularités relevées figurent notamment le non-paiement de certaines taxes et redevances ainsi que l’octroi d’exonérations fiscales jugées non conformes aux bases légales

« Les constats établis montrent que, durant toute la période couverte par ce contrat, le Sénégal a été gravement lésé. Les constats établis montrent que, durant toute la période couverte par ce contrat, le Sénégal a été gravement lésé. Le manque à gagner a été estimé à 1 075,9 milliards de FCFA », dit-il.

D’après Ousmane Sonko, le travail du comité a consisté à identifier les manquements dans l’exécution de ces contrats et à en évaluer les impacts financiers, avant de proposer des pistes de renégociation.

Selon le site pressafrik, le Premier ministre a également affirmé la volonté du gouvernement de reprendre le contrôle de l’ensemble des actifs liés à ce secteur et de redéfinir la gestion des ressources phosphatières afin qu’elles profitent davantage à l’économie nationale et à l’agriculture.

Dans cette dynamique, l’exécutif a annoncé sa décision de ne pas renouveler certaines concessions minières prévues dans les conventions d’établissement relatives à l’industrie

 

 

 

 

 

 


 

Tags

Vérifier aussi

diomaye sonko

L’Etat du Sénégal débourse 471 millions de dollars et honore ses engagements

Selon Bloomberg, cité par Seneweb, l’Etat du Sénégal a finalement honoré les intérêts et le …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved