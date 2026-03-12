Contrats miniers : « Le Sénégal longtemps lésé » selon Ousmane Sonko

Partager Facebook

Le premier ministre Ousmane Sonko a dévoilé le travail accompli par un comité chargé d’examiner les contrats

Selon le chef du gouvernement, il s’est d’abord penché sur le secteur minier, en analysant les conventions signées avec plusieurs entreprises, dont les Industries chimiques du Sénégal (ICS). Parallèlement, une mission de l’Inspection générale d’État (IGE) a également conduit des investigations qui ont abouti à des conclusions similaires.

Parmi les irrégularités relevées figurent notamment le non-paiement de certaines taxes et redevances ainsi que l’octroi d’exonérations fiscales jugées non conformes aux bases légales

« Les constats établis montrent que, durant toute la période couverte par ce contrat, le Sénégal a été gravement lésé. Les constats établis montrent que, durant toute la période couverte par ce contrat, le Sénégal a été gravement lésé. Le manque à gagner a été estimé à 1 075,9 milliards de FCFA », dit-il.

D’après Ousmane Sonko, le travail du comité a consisté à identifier les manquements dans l’exécution de ces contrats et à en évaluer les impacts financiers, avant de proposer des pistes de renégociation.

Selon le site pressafrik, le Premier ministre a également affirmé la volonté du gouvernement de reprendre le contrôle de l’ensemble des actifs liés à ce secteur et de redéfinir la gestion des ressources phosphatières afin qu’elles profitent davantage à l’économie nationale et à l’agriculture.

Dans cette dynamique, l’exécutif a annoncé sa décision de ne pas renouveler certaines concessions minières prévues dans les conventions d’établissement relatives à l’industrie