Coopération : Le Sénégal et le Commonwealth des Bahamas ont établi des relations diplomatiques

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En marge de la 80eme Session de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, son excellence monsieur Cheikh Niang, ministre de l’Intégration africaine, des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur et S.E.M. Frederick A. Mitchell, ministre des Affaires étrangères du Gouvernement du Commenwealth des Bahamas ont signé, ce 26 septembres 2025, un Communiqué conjoint, portant sur l’Etablissement de Relations Diplomatiques entre la République du Sénégal et le Commonwealth des Bahamas.

Une signature qui témoigne de la volonté commune des deux nations de renforcer leur relation et d’explorer des domaines de coopération d’intérêt mutuel.