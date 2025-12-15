Uploader By Gse7en
Coopération Sénégal-Colombie : Bassirou Diomaye Faye et la Vice-présidente de la Colombie explorent d’autres horizons

15 décembre 2025 Actualité

Le Président Bassirou Diomaye Faye a accueilli ce matin à Dakar Mme Francia Márquez, Vice-Présidente de la Colombie, pour une visite officielle riche en symboles. Figure emblématique, elle est la première femme afro-descendante à accéder à cette fonction en Colombie, incarnant un combat pour la mémoire et la justice sociale.

Les discussions ont mis l’accent sur le renforcement des liens historiques entre les deux pays, notamment à travers la coopération culturelle et mémorielle qui prévoit des projets conjoints pour valoriser l’héritage africain dans l’Amérique.

De même, de nouvelles opportunités économiques vont être explorées, notamment dans le secteur commercial pour un bénéfice mutuel.

Publié par EL HADJI MODY DIOP


 

