Cosmétique Bio, Naturelle ou Raisonnée

Votre Shopping Beauté en toute sécurité : Diouda s’engage

De nombreux cosmétiques, pour l’essentiel en provenance des Etats Unis sont disponibles sur le marché, en totale infraction avec la loi. Nous avons pris le parti, chez Diouda, de travailler dans le total respect de la législation en vigueur. Notre équipe scientifique est en contact direct avec nos fournisseurs pour les informer et faire évoluer, au besoin, les formulations pour demeurer dans un cadre légal.

Voici quelques précisions sur les exigences de la législation européenne en matière de cosmétiques.

En contact direct avec notre épiderme, nos cheveux, nos ongles…, les produits cosmétiques vendus au sein de l’Union Européenne, et donc de la France doivent répondre à un certain nombre d’exigences légales. Celles-ci sont énoncées dans Règlement Cosmétique en vigueur depuis le 11 juillet 2013.

Objectifs : mieux protéger le consommateur, mieux l’informer, assurer une bonne traçabilité

Mieux protéger le consommateur : La réglementation établit et actualise en fonction des avancées scientifiques la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques au sein de la Communauté européenne (plus de 1300 à ce jour). En cause notamment certaines substances avérées ou suspectées d’être cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, ou génératrices de lésions cutanées ou oculaires. C’est le cas par exemple de l’hydroquinone.

Elle définit la concentration maximale à laquelle certains ingrédients peuvent être utilisés en toute sécurité. En effet, des substances bénéfiques au-dessous d’un seuil de concentration se révèlent toxiques au-delà. C’est le cas de quelques huiles essentielles par exemple.

Envie de simplicité, de santé, de sécurité, respect de l’environnement Inquiétude face au chimique. La demande pour le bio explose. Mais que savez-vous vraiment du bio ?

Un cosmétique bio, c’est quoi ?

Les cosmétiques bio répondent à des cahiers des charges précis élaborés par des organismes de contrôle (Ecocert en France, Kontrolliert Naturkosmetik en Allemagne par exemple). Ils contiennent un maximum d’ingrédients naturels végétaux, huiles, karité, extraits de fruits, huiles essentielles etc…

L’utilisation de certaines substances, jugée préjudiciables pour l’organisme ou l’environnement est proscrite:

– silicones de synthèse (non biodégradables), parfums de synthèse, colorants artificiels.

– conservateurs de synthèse

– matières premières issues de la pétrochimie (huiles minérales, paraffine liquide)

– matières premières animales extraites d’animaux vivants ou morts

– les produits ne sont pas testés sur des animaux.

Faut-il opposer cosmétiques bio et cosmétiques conventionnels ?

Maquillage et crèmes cosmétique sont appliqués directement sur la peau, où ils restent. Il est donc légitime de s’interroger sur la toxicité des ingrédients utilisés et leur capacité à traverser la barrière cutanée pour s’accumuler à l’intérieur des cellules de l’organisme. Des études sont en cours et conduisent à l’interdiction progressive de certaines substances jugées dangereuses, l’hydroquinone par exemple. La formulation des cosmétiques conventionnels comme bio évolue donc en permanence au gré des avancées scientifiques.

Savons, shampooings sont riches en substances non biodégradables tels les tensioactifs. Rejetés dans la nature, ils polluent les eaux des rivières, de la mer et se retrouvent à terme dans le lait, la viande et les poissons. Il est donc important, tant pour notre santé que celle de la planète de nous interroger sur l’innocuité de nos cosmétiques.Pour autant, bio est-il synonyme de qualité et d’efficacité ?

Tout n’est pas bon dans le naturel, tout n’est pas mauvais dans la chimie. Il existe d’excellents produits classiques…et des produits naturels inefficaces et peu agréables d’utilisation, tout est question de formulation. Gardons-nous de tout intégrisme ! Sur un terrain allergique, certaines huiles essentielles, extraits de plantes et parfums naturels peuvent entraîner des réactions autant que des ingrédients chimiques ou parfums de synthèse. Et le caractère dangereux de certaines huiles essentielles est largement décrit. D’une façon générale, les cosmétiques naturels sont bien assimilés car présentant une grande affinité avec les constituants naturels de l’épiderme. Les nettoyants, dépourvus de tensio-actifs agressifs sont plus doux pour la peau, les cheveux…corollaire, ils moussent moins ce qui peut être déconcertant au départ. En général moins ciblés que les soins classiques, ils agissent plus lentement, sur un terrain de fond, un peu comme l’homéopathie par rapport à l’allopathie.

D’un autre côté, les formulations conventionnelles intègrent de plus en plus d’ingrédients végétaux. Elles possèdent des activités très ciblées et stimulent fortement la peau. Il est tout à fait possible d’associer ou d’alterner cosmétiques bio et classiques…notons que nous n’avons que quelques années de recul dans le domaine du cosmétique bio. Les études en cours et futures permettront de conforter rapidement nos connaissances.LeLabel Ecocert

Ecocert est un organisme français de contrôle et de certification dont l’activité est encadrée et reconnue par les pouvoirs publics et la législation. Il garantit le respect des normes spécifiques à l’Agriculture Biologique, certifie une démarche et des méthodes de production respectueuses. Ecocert ne préjuge pas de la qualité d’une formulation cosmétique ni de son efficacité mais vérifie la conformité des ingrédients utilisés et de la chaîne de production.La Charte Cosmébio

COSMÉBIO est l’Association Professionnelle Française de la Cosmétique Ecologique et Biologique, crée en 2002 et regroupant à ce jour près de 270 adhérents. Cosmebio a élaboré un cahier des charges très exigeant définissant de façon stricte la « cosmétique Ecologique et Biologique » afin de guider le consommateur vers d’authentiques produits cosmétiques naturels et bio.Campaign for Safe Cosmetics”

Cette association américaine regroupe des sociétés de l’industrie cosmétique signataires de Compact for Safe Cosmetics, un engagement à ne plus vendre de produits contenants des ingrédients toxiques ni aux USA, ni à l’étranger. Campaign for Safe Cosmetics réclame également des lois plus intelligentes pour la protection de la santé.

Chez Diouda, nous travaillons en concertation avec nos fournisseurs pour faire évoluer les formulations …sans perte d’efficacité des produits, sans perte de confort d’utilisation, sans risque de sensibilisation de la peau.

Car, il faut le souligner, Bio n’est pas synonyme d’efficacité. Il y va du Bio comme de tout produit, il y a du bon et du moins bon….

Nous ne référençons que des formules dont nous avons vérifié et validé la qualité, l’efficacité et l’innocuité.

Tous les produits dits naturels ne répondent pas à ces critères. Nous nous efforçons d’avancer de façon scientifique, non pas uniquement médiatique, cette démarche prend du temps d’où, le délai que nous avons parfois pour référencer de nouvelles gammes.

Dr K

Nature et Progrès est une association regroupant des agriculteurs, des fabricants cosmétiques et des consommateurs.



Le but : développer des produits qui respectent la nature et utilisent le moins possible des produits de synthèse. Le cahier des charges de ce label est très strict. Il est le seul à exiger 100% de composants bio.



Les garanties :

• Les matières premières doivent être obtenues en ayant recours à des procédés physiques ou chimiques simples, sans molécules, parfums ni colorants de synthèse.

• Les produits sont sans composés pétrochimiques, sans produits de synthèse, sans parfums et colorants de synthèse.

• Les parfums sont composés d’huiles essentielles.

• Le cahier des charges concerne également la gestion environnementale de la production.

• 100% des composants sont issus de l’agriculture biologique.

• Une marque est labellisée Nature & Progrès si au minimum 70% de ces produits le sont.