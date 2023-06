Côte Atlantique: Une invasion impressionnante de méduses sur les plages

Des centaines de milliers de méduses se sont échouées entre le week-end dernier et ce mercredi sur la côte Atlantique. Du Finistère jusqu’aux Landes, quasiment aucune côte de l’arc atlantique n’a échappé à l’invasion des méduses ces derniers jours. En cause, de multiples facteurs.

Le phénomène est courant au mois de mai et juin, mais cette année, la quantité de méduses présentes est exceptionnelle, aux dires des habitants comme des spécialistes du littoral. En ce début de semaine, Châtelaillon-Plage, la Rochelle, Royan, Pornic, Pornichet, Quiberon et Lorient sont les communes de la côte Atlantique les plus concernées par cette invasion.

Les internautes, amusés ou agacés, ont publié de nombreuses vidéos des tapis de méduses qui recouvrent les plages depuis quelques jours.

Pourquoi cette arrivée massive de méduses ?

L’arrivée massive de méduses sur le littoral et ses plages peut s’expliquer par ces trois facteurs :

une hausse rapide des températures de l’eau : sur la côte Atlantique, l’eau s’est réchauffée de 3 à 4 °C en moyenne en l’espace de trois semaines. La température atteint désormais 16 °C au nord de la côte Atlantique, et 18 à 19 °C au sud-ouest. La hausse des températures est la principale cause de prolifération des méduses.

les courants marins : les méduses se laissent porter par les courants en surface, d’autant plus lorsqu’ils sont chauds.

des facteurs environnementaux : la surpêche supprime le nombre de prédateurs potentiels des méduses. Là où les poissons disparaissent, les méduses prolifèrent, de même que la pollution maritime, surtout d’origine agricole, leur est favorable.

Prévoir l’arrivée des méduses sur les plages reste impossible à ce jour, tant le nombre de paramètres qui entre en jeu est grand.