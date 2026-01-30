Coup d’Etat : Doudou Wade et Pape Ngagne Ndiaye convoqués à la Police

Partager Facebook

‘animateur, Pape Ngagne Ndiaye, ainsi que son invité, Doudou Wade, sont convoqués ce vendredi. Cette procédure fait suite à une auto-saisine du procureur de la République, qui a ordonné l’ouverture d’une enquête confiée à la Sûreté urbaine (SU) de Dakar.

Les griefs concernent essentiellement des propos tenus par Doudou Wade. L’ancien président du groupe parlementaire libéral est notamment mis en cause pour une allégorie jugée offensante, dans laquelle il compare la gestion de l’État à un avion (de type A 337) dont le pilotage serait confié à un « conducteur de moto Jakarta », visant ainsi le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye.

Il lui est également reproché des déclarations assimilables à un appel à l’insurrection ou à l’intervention de l’Armée. Selon L’Observateur, l’ancien parlementaire a soutenu que la République a parfois été « sauvée » par des coups d’État, laissant entendre que de telles transitions pourraient s’imposer. Enfin, Doudou Wade a ouvertement qualifié le Premier ministre, Ousmane Sonko, de « danger public ».