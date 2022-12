Coupe d’Afrique des clubs: Ousmane Diallo coach de Ville de Dakar tire un bilan satisfaisant

Eliminée en quart de finale de la Coupe d’Afrique des clubs par les Mozambicaines de Costa Do Sol (37-53), l’ASC Ville de Dakar a remporté hier, son match de classement contre les Congolaises de l’Asb Cnss (74-43).

Pour une première participation en Coupe d’Afrique des clubs, l’ASC Ville de Dakar n’a pas pu franchir les quarts de finale. Un bilan toutefois satisfaisant pour le coach de l’ASC Ville de Dakar, Ousmane Diallo. Un match que le club de la Municipalité a largement dominé en remportant tous les quart-temps (16-15, 16-7, 26-10, 16-11). Un succès qui permet à l’équipe championne du Sénégal de disputer le match pour les 5e et 6e places au classement. Un bilan satisfaisant pour une première participation, selon le coach de l’ASC Ville de Dakar, Ousmane Diallo.

«Le bilan a été très positif. Comme nous l’avons tous dit : nous étions novices dans cette compétition. Il fallait venir participer et apprendre a indiqué le technicien sénégalais, soulignant l’importance de prendre part aux joutes africaines. Tous les matchs étaient difficiles. On a perdu par manque de maturité, par manque d’expérience. Ce sont les détails qui font la différence. Notre participation a été honorable. Nous avons été éliminés en quart de finale par la meilleure équipe du tournoi et qui l’a organisé.»