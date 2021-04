Coupe de la Ligue – 1er tour : CNEPS Excellence – Génération Foot, le derby numéro 1

L’édition 2020 – 2021 de la Coupe de la Ligue sera lancée ce jeudi avec les rencontres du premier tour. Cinq matches sont au programme dont le choc au stade Lat Dior de Thiès entre équipes de L1 : CNEPS Excellence et Génération Foot qui semblent marquer le pas en championnat. Surtout les Thiessois qui après une belle période dernièrement, viennent d’enchainer 3 défaites. Dans le même temps, les « Grenats » ont enregistré 3 nuls. Chaque camp voudra profiter de ce 1er tour de la Coupe de la Ligue pour renouer avec la victoire.

Trois des quatre autres rencontres du jour oppose des équipes de L1 et de L2 et la dernière mettra aux prises deux formations de L2 Port Us Ouakam.

Mais, on ne le sait que trop, les matches de coupe en général n’ont que faire de la hiérarchie et réservent souvent des surprises. Et il pourrait y en avoir dans ce tour initial qui se poursuivra le vendredi 2 avant d’être bouclé le lundi 6 avril.

Le programme : Jeudi 1er avril à 15h30 à Lat Dior : Africa Promo Foot-Dakar Sacré Cœur ; à 18h : Cneps Excellence – Génération Foot ; à 16h30 à Lamine Guèye : Mbour Petite Côte-Guédiawaye FC ; à Ibrahima Boye : Renaissance-As Pikine ; à Alassane Djigo : Port – US Ouakam

Vendredi 2 avril à 15h30 à Massène Sène : Jamono – Demba Diop FC ; à 18h : EJ Fatick – Keur Madior ; à 16h30 à Ibrahima Boye : Douane-Linguère ; à Fodé Wade : Sonacos – Casa Sports

Lundi 6 avril à 15h30 à Lat Dior : Thiès FC – Duc ; à 18h : Amitié FC – Ndiambour ; à 16h30 à Massène Sène : Stade Mbour-Niary Tally