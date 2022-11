Coupe du Monde 2022 : l’Angleterre cartonne l’Iran

L’aventure des Three Lions au Qatar ne pouvait pas mieux démarrer. Opposé à l’Iran, l’Angleterre a idéalement débuté son mondial par un succès 6 buts à 2. Articulé autour d’un 4-2-3-1, les hommes de Gareth Southgate n’ont jamais été réellement inquiétés par leur adversaire du jour. Après plusieurs situations dangereuses dont une tête d’Harry Maguire sur la barre, c’est finalement Jude Bellingham qui délivre les siens à la 36e minute. Dominateurs, les anglais vont une nouvelle fois sauter le verrou iranien par l’intermédiaire de Bukayo Saka. Le jeune joueur d’Arsenal profite d’un ballon remisé par Maguire pour inscrire son premier but de sa carrière dans un mondial. Raheem Sterling profite une nouvelle fois de la faiblesse défensive iranienne pour inscrire le but du KO juste avant la pause.

De retour des vestiaires, les coéquipiers d’Harry Kane gèrent leur avantage au score. Il faut attendre l’heure de jeu pour voir les joueurs anglais accélérer de nouveau. Parfaitement servi, Bukayo Saka inscrit un deuxième but bien aidé par la passivité de l’arrière-garde iranienne. Sonnés, les iraniens vont tout de même réduire la marque par le biais de Mehdi Taremi. Pas de quoi faire douter, la sélection anglaise. Marcus Rashford (71e) et Jack Grealish (90e) viennent parachever la large victoire anglaise. Mehdi Taremi encore lui, vient alléger la défaite iranienne en toute fin de match (113e min).

Avec cette démonstration, l’Angleterre prend provisoirement la tête du Groupe B en attendant la rencontre entre les Etats-Unis et le Pays de Galles, ce soir à 19h.