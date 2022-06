Coupe du monde 2022 : Le calendrier officiel du tournoi dévoilé !

Le Qatar a dévoilé l’affiche officielle du tournoi réalisée par l’artiste qatarienne Bouthayna Al Muftah. À quelques 159 jours du début de la Coupe du monde 2022. C’était lors d’un événement à l’aéroport international Hamad.

Après la victoire du Costa Rica contre la Nouvelle-Zélande, on connaît désormais les huit groupes complets pour le Mondial 2022 ! Plus que 159 jours avant le coup d’envoi entre le Sénégal et les Pays-Bas ! Les dernières choses se mettent en place dans l’organisation de la Coupe du Monde 2022. Depuis hier, on connaît les 32 équipes qualifiées pour la plus prestigieuse des compétions de football. Dans la foulée, ce mercredi, les organisateurs du Mondial qatari ont dévoilé l’affiche officielle du tournoi.

Les matches débuteront le lundi 21 novembre 2022 avec Sénégal – Pays-Bas en ouverture à Doha. Les Bleus commenceront leur Mondial le mardi 22 novembre face à l’Australie. Voici le calendrier, jour par jour, de la Coupe du monde au Qatar.

VOICI LE CALENDRIER DU 1er JOUR DE LA COUPE DU MONDE 2022.

Lundi 21 novembre

11h00 : Sénégal – Pays-Bas (gr A), au stade Al-Thumama, à Doha

14h00 : Angleterre – Iran (gr B), au stade international Khalifa, à Doha

17h00 : Qatar – Equateur (gr A), au stade Al-Bayt, à Al-Khor

20h00 : Etats-Unis – Pays de galles (gr B), au stade Ahmad Bin Ali, à Al-Rayyan