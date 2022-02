Coupe du monde 2022 : L’Egypte demande à la FIFA, le report de son match contre le Sénégal

Le 25 et le 28 mars prochains, le Sénégal et l’Egypte s’affronteront en barrage de la Coupe du monde 2022, quelques semaines après leur finale à la CAN 2021. Cependant, les Egyptiens viennent de saisir la FIFA pour demander le report de 24 heures du match retour, prévu à Dakar.

Comme lors de la finale de la CAN 2021, l’Egypte n’est pas d’accord avec la date retenue pour les matches de barrage de la Coupe du monde 2022. En effet, Egyptiens et Sénégalais devront s’affronter en l’espace de 3 jours, entre le 25 et le 28 mars. Ainsi, la Fédération égyptienne de football a saisi la FIFA pour demander le report du match retour prévu à Dakar de 24 heures. Au lieu du 28 mars, les Egyptiens veulent que ce match se tienne le mardi 29 mars, à 19h. Ce qui donnera 24 heures de repos de plus pour les deux sélections. La FIFA devra se prononcer sur la question incessamment.

On rappelle que durant la CAN, l’Egypte avait demandé le report de la finale de 24 heures pour pouvoir se reposer. Mais la CAF n’avait pas répondu à la requête des Pharaons. Opposé à l’Egypte fin mars dans les barrages de la Coupe du monde 2022, le Sénégal va notamment devoir disputer la manche retour dans un Stade International du Caire qui s’annonce bouillant !

Pour l’instant, un minimum de 50 000 fans a été autorisé», a révélé Helmi Mashhour, membre de la Fédération (EFA). Dans sa configuration maximale, l’enceinte peut accueillir jusqu’à 75 000 spectateurs, mais les jauges Covid compliquent la situation. Toujours est-il que la présence de 50 000 fans promet déjà une ambiance chaude et hostile aux récents vainqueurs de la CAN pour cette « revanche».

A moins de six semaines des barrages de la Coupe du monde 2022 en Zone Afrique, la FIFA a mis à jour son calendrier et dévoilé les dates des manches aller et retour de chacun des 5 barrages, ainsi que les stades retenus pour abriter ces affiches.

Le programme des barrages du Mondial 2022 en Zone Afrique

Jeudi 24 mars

Mali – Tunisie, au Stade du 26 mars (Bamako)

Ghana – Nigeria, à Cape Coast

Égypte – Sénégal, au Stade International du Caire

Samedi 26 mars

​Cameroun – Algérie, au Stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé

RD Congo – Maroc, au Stade des Martyrs de Kinshasa

Dimanche 27 mars

Nigeria – Ghana, au National Stadium d’Abuja

Tunisie – Mali, au Stade Hammadi Agrebi (Radès)

Lundi 28 mars

Sénégal – Égypte, au Stade Olympique Diamniadio

Mardi 29 mars

Algérie – Cameroun, au Stade Mustapha Tchaker de Blida

Maroc – RD Congo, au Stade Mohamed V de Casablanca