Coupe du monde 2022 : tournoi au Japon pour la Tunisie et le Ghana

Tous deux qualifiés pour la Coupe du monde 2022, programmée du 21 novembre au 18 décembre 2022, la Tunisie et le Ghana vont profiter de la large fenêtre de juin pour effectuer un stage de préparation.

La Fédération tunisienne (FTF) a ainsi annoncé ce jeudi que les deux sélections vont participer à un mini-tournoi au Japon du 7 au 14 juin prochains, avec le pays-hôte japonais et le Chili. Celui-ci se déroulera sous la forme de matchs à élimination directe : demi-finales puis finale/match de classement. En parallèle, les Aigles de Carthage affronteront en juin également la Guinée Equatoriale et le Botswana dans les éliminatoires de la CAN 2023, tandis que le Ghana fera face à Madagascar puis à la Centrafrique.

Au Mondial, les Tunisiens défieront la France, le Pérou ou Australie ou les Emirats arabes unis, et le Danemark dans le groupe D, tandis que le Ghana défiera le Portugal, l’Uruguay et la Corée du Sud dans la poule E.