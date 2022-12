Coupe du monde des Sourds : Le Sénégal dans le groupe D avec la France

Le tirage au sort de la prochaine édition du championnat du Monde des sourds-muets a été effectué ce lundi matin. Les Lions du Sénégal sont désormais fixés.

Qualifié pour la phase finale du championnat du Monde des sourds et muets après avoir terminé à la 5e place au classement général des Jeux Olympiques des sourds qui s’étaient déroulés au Brésil, mai 2022, le Sénégal, champion d’Afrique en titre connaît désormais leurs adversaires à l’issue du tirage au sort qui a été effectué ce matin. En effet, les protégés de Abdou Aziz Dieng sont logés dans le groupe D et partagent leur poule avec la France et l’Australie.

La troisième équipe du groupe D sera connue au mois de mars prochain. Notons que cette quatrième édition se jouera du 23 septembre au 7 octobre 2023 à Kuala Lumpur, en Malaisi

Pour rappel l’intégralité des 64 rencontres d’un mondial de football seront accessible aux personnes sourdes et malentendantes pour la première fois. Et ce, sur la chaîne beIN Sports. Depuis Saint-Herblain, près de Nantes (Loire-Atlantique), une petite équipe de l’entreprise Redbee media sous-titre les matchs de cette compétition sportive.