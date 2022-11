Coupe du monde : Sadio Mane forfait

Sadio Mané, blessé le 8 novembre dernier à la veille de l’annonce de la liste du Sénégal pour la Coupe du monde, avait tout de même été sélectionné. Le joueur est finalement bel et bien forfait pour la compétition.

Le doute planait jusque-là sur sa participation à la Coupe du monde. Sadio Mané, blessé le 8 novembre dernier avec le Bayern, est définitivement forfait pour la Coupe du monde, comme l’a annoncé sa sélection sur ses réseaux sociaux.

« Malheureusement, l’IRM d’aujourd’hui (jeudi) nous montre que l’évolution n’est pas favorable comme on l’imaginait et on se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour la Coupe du monde », a déclaré le médecin de la sélection, Manuel Afonso, cité sur le compte Twitter du Sénégal.