Coupe du Monde U20 : 34 Lionceaux convoqués

La bande à Malick Daf reprend du service. En prélude de la Coupe du monde U20 qui se jouera probablement en Argentine en 2023, l’équipe nationale du Sénégal, championne d’Afrique va entrer en regroupement pour une durée de quatre jours, dès ce lundi et prendra fin le 20 avril prochain.

Pour son premier rassemblement après la CAN, le sélectionneur a convoqué 34 joueurs, tous évoluant au Sénégal. Ils seront évalués au Centre Jules Bocandé de Toubab Dialaw par l’ensemble du Staff technique.

Dans cette liste de 34 joueurs, on retrouve plusieurs champions d’Afrique. On note aussi la présence de Cheikh Ibra Diouf et Mamadou Sané vainqueurs du CHAN 2022 en Algérie avec l’équipe locale du Sénégal.

Liste 34 joueurs

Gardiens (4): Mamour Ndiaye (Oslo FA), Landing Badji (AS Pikine), Alioune Niang (Linguére), Ndiack Sall (Espoirs Guediawaye)

Défenseurs (12): Amidou Diop (Génération Foot), Mouhamed Gueye (Diambars FC), Souleymane Basse (Génération Foot), Mbaye Ndiaye (Dakar Sacré Cœur), Babacar Ndiaye (AS Douanes), Seydou Sano (US Gorée), Mapenda Mbow (Espoirs Guediawaye), Sadibou Sané (Génération Foot), Alpha Seyni Diallo (Teungueth FC), Mamadou Sané (Guédiawaye FC), Mouhamadou Moustapha Fall (Diambars FC), Aboubacar Loucoubar (Darou Salam AC)

Milieu de terrain (9): Djibril Diarra (Génération Foot), Mouhamed Gueye (US Gorée), Issaga Kane (Jaraaf), Pape Abasse Badji (Casa Sports), Ibrahima Cissokho (US Gorée), Mamadou Gning (Espoirs Guediawaye), Mame Libasse Laye Ngom (Guediawaye FC), Maodo Dieng (Génération Foot), Boubacar Sow (Espoirs Guediawaye)

Attaquants (9): Mbaye Jacques Ndiaye (Teungueth FC), Ibrahima Seck (US Gorée), Mame Mor Faye (Darou Salam AC), Pape Doudou Ndiaye (Teungueth FC), Ousmane Diop (Diambars FC), Ibou Sané (Génération Foot), Cheikh Ibra Diouf (Guediawaye FC), Mouhamed Tamba (Guelewars Fatick), Mouhamadou Lamine Diatta (Oslo FA),