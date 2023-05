Coupe du monde U20 : Le Sénégal tombe du haut à la 95e minute

Alors que le Sénégal tenait déjà sa qualification mais malheureusement les lionceaux ont été accroché par la Colombie ce samedi.

Le champion d’Afrique de la catégorie est cruellement sorti par la petite porte et dès le premier tour de la Coupe du monde U20, après la remontada d’Israël sur le Japon dans l’autre match du groupe (1-2) qui se jouait en simultané.

En effet, quelques secondes après le coup d’envoi, Souleymane Faye interceptait le ballon dans la défense colombienne et décalait Pape Demba Diop face au but. Ce dernier enlevait trop sa frappe et manquait de peu la lucarne (1ere).

Mais alors qu’on semblait se diriger vers une qualification du Sénégal, les Colombiens portaient le coup fatal à leurs adversaires du soir, les condamnant à l’élimination, car dans le même temps, Israël renversait courageusement le Japon au stade Malvina Argentinas (1-2). En effet, Castilla délivrait un amour de passe lobée pour Cortés qui, à son tour, réalisait un lob létal sur Mamour Ndiaye (1-1, 90e+6).

Un cruel scénario pour les champions d’Afrique qui regretteront leurs occasions manquées et se retrouvent bons derniers du groupe C avec seulement deux points pris en trois rencontres.

Les Israéliens, grands gagnants du soir, n’auront pas volé leur deuxième place et se qualifient pour les 8es de finale du Mondial U20.