Cour pénale internationale Pénale (CPI): Assane Dioma Ndiaye nommé Commissaire Adjoint

Maître Assane Dioma Ndiaye, avocat au Barreau du Sénégal, a été nommé par la Présidence de la Cpi, commissaire adjoint par le Barreau sénégalais à l’honneur à la Cour pénale internationale Pénale (Cpi) basée à la Haye (Pays-Bas).

Créés afin d’établir la vérité concernant les plaintes relatives à des fautes professionnelles présumées, ces organes comprennent : un Commissaire, un Comité de discipline et un Comité disciplinaire d’appel. La Cour pénale internationale est une juridiction pénale internationale permanente, et à vocation universelle, chargée de juger les personnes accusées de génocide, de crime contre l’humanité, de crime d’agression et de crime de guerre.

Connu et reconnu pour les combats de principe qu’il mène en défendant toujours les opprimés et les plus faibles, Me Assane Dioma Ndiaye symbolise la lutte contre l’injustice et l’impunité. Il est Titulaire, entre autres, de 5 certificats sur la Cour Pénale Internationale délivrés par la Cour Pénale Internationale respectivement à Dakar et à la Haye.

La décision a été actée depuis le 26 mars 2023 pour un mandat de 4 ans.