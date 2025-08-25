Cour suprême : La requête de Barthélémy Dias rejettée

La Cour Suprême vient de rejeter la requête pour signification de brefs délais introduite par Barthélémy Dias. Cette requête visait à faire surseoir l’élection du nouveau maire de Dakar. D’ailleurs, Abass Fall a été élu maire de la capitale par le conseil municipal. Il devance Ngoné Mbengue de « Taxawu Sénégal ».
