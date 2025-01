Cour Suprême : Lat Diop étoffe sa défense

Partager Facebook

Placé sous mandat de dépôt depuis novembre dernier, Lat Diop, qui a attaqué la procédure en saisissant la Cour suprême par un pourvoi, est en train d’étoffer sa défense. Il nous revient qu’outre l’excellent avocat Me Cheikh Ahmadou Ndiaye, le tonitruant Me El Hadji Diouf et le pondéré Me Abdou Dialy Kane, l’ancien ministre des Sports (2023-2024) a enrôlé le brillant et teigneux Me Baboucar Cissé. Ce dernier vient donc en renfort au pool d’avocats qui, faut-il le souligner, a déjà les qualités pour bien défendre le client. Cependant, c’est un atout de plus que Lat Diop a mis de son côté pour bien faire face aux assauts du Parquet financier.