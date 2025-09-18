Uploader By Gse7en
Cour suprême : Maître Amadou Sall, avocat de Barthélémy Dias exprime ses craintes

18 septembre 2025

À sa sortie du tribunal, maître Amadou Sall a répondu à quelques questions des journalistes à quelques minutes de la délibération de la cour suprême dans l’affaire Barthélémy Dias. Tout en réitérant sa confiance totale aux juges de la haute juridiction, l’avocat a néanmoins indiqué qu’il serait surpris de voir une décision favorable à son client.

En effet, maître Amadou Sall déplore le comportement de l’État qui, selon lui, a exercé une pression sur le conseil municipal de la mairie de Dakar pour élire un nouveau maire alors que la cour suprême n’a même encore tranché.

Pour lui, cette attitude de l’administration, sous le dictat du pouvoir en place, est en quelque sorte une manière de tenter d’influencer sur la décision de la cour suprême.

La robe noire estime que le régime en place devait s’abstenir d’élire un nouveau maire en attendant la décision des juges. Néanmoins, maître Amadou Sall a rassuré qu’il acceptera la décision qui émanera de cette juridiction de dernier ressort. À noter que la cour suprême va délibérer à 12h.


El HADJI MODY DIOP

