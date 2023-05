Couronnement du Roi Charles III: Macky Sall invité à la Cérémonie

Le chef de l’Etat, Macky Sall, participe vendredi et samedi, à Londres, aux cérémonies pour le couronnement du Roi Charles III, à l’invitation du souverain britannique, a appris l’APS de la présidence sénégalaise.

Cette invitation « témoigne de l’excellence des relations d’amitié cordiale et de coopération conviviale entre le Sénégal et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord », souligne-t-elle, dans un communiqué. Elle précise qu’ »en marge des cérémonies, l’agenda de Monsieur le Président de la République sera rythmé par des audiences avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux du Sénégal ».

Devenu roi en 2022, Charles III est le fils aîné de la reine Elizabeth II, décédée en septembre 2022. Il est le Souverain du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et diIrlande du Nord ainsi que de 14 autres Etats souverains, appelés royaume du Commonwealth, et de leurs territoires et dépendances. Il sera couronné en même temps que son épouse.