Couverture Sanitaire des manifestations Publiques de la croix rouge: 829 manifestants blessés secourus par les volontaires en 2012, 2021 et 2023

A l’occasion de la Journée mondiale de la Croix Rouge et du Croissant-Rouge, cette mission humanitaire a fait le bilan de ses sorties au secours des populations. Ainsi, en2012, 2021 et 2023, 829 manifestants blessés ont été secourus dans les manifestations publiques.

La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont célébré hier, la journée mondiale qui leur est dédiée. En mars 2021, leurs actions de couverture sanitaire des manifestations publiques ou émeutes, ont permis la prise en charge de 590 manifestants blessés, dont 232 victimes évacués vers les structures hospitalières, 13 cas de décès enregistrés, à travers la mobilisation de 316 secouristes répartis dans 36 équipes d’intervention sur la base du respect strict des principes de neutralité, d’impartialité et d’indépendance édictés par le Mouvement. Il en est de même lors des manifestations publiques du jeudi 16 mars 2023, au total 86 blessés ont été secourus, dont trois gendarmes et deux policiers, mais 25 de ces victimes ont été évacuées vers les structures sanitaires. Il s’agissait de 58 manifestants blessés enregistrés à Dakar, 18 à Keur Massar, 9 à Guédiawaye et 1 à Bignona, grâce à un dispositif die 131 volontaires déployés sur le terrain à Dakar, Keur Massar, Guédiawaye et Bignona, Nos interventions ont aussi impacté 153 victimes des violences pré-électorales survenues au Sénégal entre janvier et février 2012, dont 44 blessés graves évacués à l’époque vers les établissements sanitaires. Près de 700 volontaires étaient mobilisés à travers le pays. Dans l’ensemble, la mise en œuvre de notre plan de contingence pour la gestion des troubles sociaux, a permis de secourir un nombre total de 829 victimes des différentes manifestations publiques couvertes par les volontaires de la Croix-Rouge sénégalaise.

En somme, cette démarche s’inscrit dans notre mission d’améliorer le sort des populations les plus vulnérables, dont la survie est menacée ou qui risquent de ne plus jouir d’un niveau acceptable de sécurité socio-économique et de dignité humaine, en toute circonstance. En effet, la Croix-Rouge sénégalaise encourage l’aide et la disponibilité de ses membres à agir de façon désintéressée pour secourir les personnes dans le besoin. Elle nous pousse à redoubler d’efforts en renforçant les capacités des volontaires, par la tenue accrue des exercices de simulations grandeur nature impliquant les acteurs clés…

Mme Spoljaric, Mme Babé et M. Rocca déclarent « notre Mouvement est aux avant-postes de l’aide humanitaire et œuvre à la protection de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Nous avons à maintes reprises, démontré notre capacité à répondre avec efficacité aux crises multiples et simultanées qui surviennent à travers le monde.

Notre force réside dans notre unité, dans notre détermination à donner corps aux idéaux d’une action humanitaire neutre, impartiale et indépendante, ainsi que dans notre engagement au service de la cause humanitaire. « Aujourd’hui, nous célébrons les millions de volontaires et d’employés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui s’emploient chaque jour dans leurs pays, régions et communautés respectives à perpétuer la détermination d’Henry Dunant à apporter espoir et dignité aux personnes en situation de vulnérabilité et traversées par la détresse, sans distinction et non dans leur propre intérêt », disent-elles.

NGOYA NDIAYE