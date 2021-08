Covid-19: Le femmes enceintes désormais autorisées à se vacciner

C’est officiel ! Les précautions qui étaient préconisées chez les femmes enceintes au début de la vaccination contre la covid-19 sont actuellement levées au Sénégal, rapporte une note d’information.

Depuis le début de la pandémie, les communications de la Santé publique visaient à protéger les populations à haut risque, comme les personnes âgées. Or, les informations destinées aux femmes enceintes ou allaitantes sont demeurées incohérentes et peu accessibles.

Même si la plupart des femmes enceintes atteintes de la Covid présentent des symptômes bénins, la grossesse augmente néanmoins le risque d’hospitalisation, d’admission aux soins intensifs, d’accouchement trop précoce et d’hypertension sévère.

Les incohérences découlent du fait que les femmes enceintes et allaitantes avaient été exclues des premiers grands essais cliniques aléatoires. Pourtant, les experts en santé reproductive et en vaccination avaient déjà élaboré des directives pour les inclure dans le développement et le déploiement des vaccins de manière éthiquement acceptable. Ces directives, disponibles avant la pandémie, auraient dû orienter le développement des vaccins