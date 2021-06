Covid-19: Les variants indiens et Sud-Africain au Sénégal

Un nouveau cas de variant sud-africain (variant Beta) a été détecté au Sénégal. Un autre variant indien (variant Delta) a été également signalé chez deux cas de voyageurs étrangers à l’AIBD.

Dans le cadre de la surveillance des variants de la COVID-19, l’Institut Pasteur de Dakar (IPD), a réalisé un échantillonnage sur les voyageurs sortants pour la période allant d’avril à mai 2021. Sur un total de 275 échantillons analysés, le variant nigérian a été trouvé dans la majorité des prélèvements (96 cas, soit 35%) suivi du variant britannique (variant Alpha) avec 63 cas (23%). Un nouveau cas de variant sud-africain (variant Beta) a été détecté. Les analyses ont aussi permis d’identifier le variant indien (variant Delta) chez deux cas de voyageurs étrangers. De plus 10 autres lignées du virus ont été identifiées pendant cette période chez cette cible. Désigné par l’Organisation Mondiale de la Santé et Africa CDC comme laboratoire de référence pour la surveillance génomique du virus de la COVID-19, l’Institut Pasteur de Dakar poursuivra le séquençage pour les échantillons collectés dans les différentes cibles (cas suspect et voyageurs) pour une meilleure visibilité des variations du virus. Dans un contexte de circulation des variants et des effets que cela pourrait entrainer pour la gestion de la pandémie, nous exhortons les populations au respect strict des mesures barrières.

Que sait-on des variants sud-africain et indien?

Plusieurs variants du coronavirus inquiètent en ce moment les scientifiques. Il y a eu environ 12.000 mutations du virus à ce jour. Les variants les plus préoccupants sont ceux qui proviennent d’Afrique du Sud et d’Inde.Ces variants inquiètent car ils bénéficieraient d’un potentiel de transmissibilité plus important et entraîneraient des formes plus graves de la maladie. Le variant sud-africain est issu d’une mutation de la protéine Spike, la clé qui permet au SARS-CoV-2 de pénétrer dans nos cellules. Elle est aussi l’une des cibles de notre système immunitaire face à l’infection. Voilà pourquoi cette nouvelle version du virus semble pouvoir réduire sa détectabilité par les anticorps. Les chercheurs estiment par ailleurs que ce variant sud-africain est environ 50 à 60% plus contagieux, sans pour autant être plus mortel. En revanche, de plus en plus de jeunes semblent tomber malades une fois infectés par ce variant, y compris des enfants. Le variant sud-africain du coronavirus est réputé plus agressif et résistant

“Le double mutant”

Le variant indien suscite des inquiétudes à cause de la dégradation rapide de la situation sanitaire dans ce pays. Ce variant résulte de quinze mutations. Mais deux d’entre elles inquiètent les chercheurs : la mutation observée sur le variant californien (la mutation L452R) et une mutation proche de celle que présentent les variants brésilien et sud-africain (la mutation E484Q). Les files d’attente s’allongent en Inde pour tenter d’obtenir de l’oxygène médical. Les files d’attente s’allongent en Inde pour tenter d’obtenir de l’oxygène médical Deux mutations encore jamais observées ensemble. C’est pour cela que le variant indien est qualifié de “double mutant”. S’il semble acté que la double mutation présentée par le variant indien le rendrait plus contagieux que les autres, il est encore trop tôt pour dire si celui-ci est plus mortel.