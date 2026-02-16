Uploader By Gse7en
Criminalisation de l’homosexualité : And Samm Jikko Yi fixe un ultimatum au gouvernement

16 février 2026 Actualité

En point de presse, ce lundi, le mouvement And Samm Jikko Yi a lancé un appel pressant au gouvernement sénégalais pour qu’il prenne des mesures concrètes contre l’homosexualité, suite à la récente découverte d’un réseau criminel transnational impliqué dans des abus sexuels sur mineurs.

Selon l’organisation, le Sénégal, pays à majorité musulmane, a été victime d’un système de gouvernance laïque qui empêche la répression de l’homosexualité. And Samm Jikko Yi dénonce un vide juridique qui permettrait à des individus comme Pierre Robert, le cerveau présumé du réseau, de commettre des atrocités sans être inquiétés.

L’organisation rappelle que le gouvernement actuel a été élu sur la promesse de « rupture » et de « souveraineté nationale », et qu’il est temps qu’il tienne ses promesses en criminalisant l’homosexualité. Un ultimatum a été lancé, avec une date butoir fixée au 8 avril 2026. Si aucune mesure n’est prise, les membres de l’organisation disent se réserver le droit de prendre des actions supplémentaires.

