Crise à l’ARP : Le SAMES réclame la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire

12 janvier 2026 Actualité

Dans un communiqué rendu public, le Syndicat Autonome des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-Dentistes du Sénégal (SAMES) a lancé un cri d’alarme face à la situation alarmante qui prévaut à l’Agence sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP). Selon le SAMES, l’ARP est en proie à des scandales à répétition, dont l’affaire «Softcare », qui révèlent une « gouvernance opaque et arbitraire ».

Le SAMES pointe du doigt des pratiques qu’il juge « douteuses », des soupçons de corruption et des « violations » des procédures réglementaires. Dans le même ordre d’idées, le syndicat dénonce également des recrutements « clientélistes » et des pratiques de favoritisme au sein de l’ARP.

« Il s’agit d’une faillite éthique, administrative et institutionnelle au sommet de l’organe censé garantir la qualité et la sécurité des produits de santé », a déclaré le SAMES. Face à cette situation, le syndicat exige la mise en place d’une commission d’enquête indépendante pour faire la lumière sur ces affaires et prendre les mesures nécessaires pour assainir la gouvernance de l’ARP.

Enfin, le SAMES appelle les autorités à prendre des mesures urgentes pour mettre fin à l’impunité et à la mal-gouvernance qui sévissent à l’ARP, et à garantir la sécurité et la qualité des produits de santé pour les populations sénégalaises.

