Crise à l’UCAD et reprise des cours : Le SAES fixe des conditions

Dans un communiqué rendu public, la coordination du campus de Dakar du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) a dénoncé la situation de crise grave que traverse l’université, marquée par la perte d’une vie humaine, des étudiants blessés et détenus, et des campus désorganisés.

Dans son communiqué, la coordination réaffirme l’importance de l’autonomie universitaire, qu’il considère comme « le fondement même de la légitimité académique et le principe organisateur du fonctionnement universitaire ». Dans ce cadre, la coordination condamne toute violence et brutalité, et demande la vérité complète sur les circonstances de la mort de l’étudiant, ainsi que la justice et la réparation pour les victimes.

Dans le même temps, la coordination du SAES à l’ucad estime que la détention prolongée d’étudiant constitue « une entrave » à l’apaisement. Elle demande, à cet effet, la libération sans condition des étudiants encore détenus. Elle regrette aussi la suspension des Amicales qui, selon elle, crée un vide institutionnel. La coordination demande la levée de cette suspension.

S’agissant de la reprise des cours, la coordination du SAES indique qu’elle est conditionnée à la normalisation de l’espace universitaire, notamment la réouverture du campus social et le retrait des Forces de défense et de Sécurité de l’enceinte universitaire. La Coordination estime que les conditions d’une reprise académique normale ne sont pas réunies et appelle à une sortie de crise responsable, fondée sur la vérité, la justice et le dialogue institutionnalisé.

Pour finir, la coordination du SAES dit rester disponible pour accompagner une sortie de crise cohérente et respectueuse des principes, afin préserver l’université et l’avenir du pays.

