Crise à l’UCAD : L’AJAS dénonce les incidents d’hier et apporte son soutien aux étudiants

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Association des Jeunes Avocats du Sénégal (AJAS) a exprimé sa profonde consternation suite aux événements tragiques survenus, hier, à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Les affrontements entre étudiants et forces de l’ordre ont entraîné le décès de l’étudiant Abdoulaye Ba et l’interpellation de plusieurs étudiants.

Dans un communiqué, l’AJAS déplore ces incidents qu’elle juge « regrettables » et présente ses condoléances à la famille du défunt et à la communauté universitaire.

Par ailleurs, l’association s’engage à soutenir les étudiants interpellés en leur offrant une assistance juridique gratuite, coordonnée par Maître Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye, président de la commission sociale de l’AJAS.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com