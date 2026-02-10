Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1762380606460

Crise à l’UCAD : L’AJAS dénonce les incidents d’hier et apporte son soutien aux étudiants

10 février 2026 Actualité

L’Association des Jeunes Avocats du Sénégal (AJAS) a exprimé sa profonde consternation suite aux événements tragiques survenus, hier, à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Les affrontements entre étudiants et forces de l’ordre ont entraîné le décès de l’étudiant Abdoulaye Ba et l’interpellation de plusieurs étudiants.

Dans un communiqué, l’AJAS déplore ces incidents qu’elle juge « regrettables » et présente ses condoléances à la famille du défunt et à la communauté universitaire.

Par ailleurs, l’association s’engage à soutenir les étudiants interpellés en leur offrant une assistance juridique gratuite, coordonnée par Maître Cheikh Ahmadou Bamba Ndiaye, président de la commission sociale de l’AJAS.

Publié par EL HADJI MODY DIOP


elmodiop2014@gmail.com

Tags

Vérifier aussi

centre des oeuvres universitaires de dakar coud 2812

UCAD : Le campus social fermé jusqu’à nouvel ordre

Dans un communiqué publié récemment, le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) a annoncé …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved