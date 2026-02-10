Crise à l’UCAD : Le collectif des amicales annonce une plainte contre Ousmane Sonko

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Collectif des Amicales de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a dénoncé, ce mardi, avec fermeté les événements tragiques survenus au campus social hier. Selon le communiqué rendu public, l’étudiant Abdoulaye Ba a été « brutalement torturé à mort par les forces de l’ordre qui ont pénétré le campus sans autorisation ».

Le Collectif affirme que les forces de l’ordre ont « ouvert le feu » sur des étudiants sans défense et ont « saccagé et volé » des biens des étudiants. Ainsi, il tient l’État du Sénégal, le Président de la République, le Premier ministre, le ministre de l’Enseignement supérieur et le ministre de l’Intérieur pour responsables de ces actes.

Face à cette situation, le collectif annonce qu’il va poursuivre ces responsables devant les instances judiciaires nationales et internationales et porter plainte contre le Premier ministre Ousmane Sonko qu’il accuse de « diffamation ». Dans la même veine, le collectif dit décréter « l’université morte » jusqu’à nouvel ordre et demande aux étudiants de rentrer chez eux jusqu’à satisfaction de leurs revendications.

Enfin, le collectif des amicales de l’ucad dénonce la décision du COUD de fermer le campus social sans concertation avec les instances représentatives des étudiants, qualifiant cette décision « d’irresponsable et porteuse de conséquences graves ». Le communiqué se termine par une présentation de condoléances à la famille de l’étudiant décédé.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com