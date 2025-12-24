Crise à l’Université du Sine Saloum : Le Conseil académique prend des décisions radicales

Partager Facebook

L’université du Sine Saloum El-Hadj Ibrahima Niass (USSEIN) est actuellement plongée dans une crise profonde, marquée par des actes de violence et des perturbations des activités pédagogiques et administratives. Les étudiants, mécontents de certaines décisions prises par l’université, ont décidé de passer à l’action, entraînant des conséquences négatives sur la vie universitaire.

Face à cette situation, le conseil académique de l’université s’est réuni en visioconférence pour examiner la situation et prendre des mesures pour y remédier. La réunion a permis de faire le point sur les événements qui ont conduit à la crise actuelle et de définir les prochaines étapes pour trouver une solution.

Dans son communiqué, le conseil académique a condamné avec fermeté les actes de violence et de dégradation commis par certains étudiants et a annoncé qu’il prendrait des mesures pour identifier et sanctionner les responsables. Dans le même temps, l’université a décidé de maintenir le calendrier des inscriptions et réinscriptions, ainsi que le calendrier universitaire, pour éviter que la crise ne s’aggrave. Toutefois, une session unique dont l’opportunité sera appréciée à l’aune des contingences de chaque UFR est prévue.

Enfin, le conseil académique appelle à la responsabilité et au dialogue pour trouver une solution à la crise et garantir la poursuite des activités pédagogiques et administratives dans un climat de paix et de sérénité.

Publié par EL HADJI MODY DIOP