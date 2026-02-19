Crise dans les universités : Daouda Ngom met en place un comité de dialogue social

Partager Facebook

Dans un souci d’apaisement et d’amélioration des relations au sein du milieu universitaire et de la recherche, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a officialisé la mise en place d’un comité de dialogue social. Cette initiative vise à renforcer la concertation et à prévenir les éventuels conflits dans un secteur vital qui traverse actuellement une crise sans précédent.

Ce nouveau comité, composé de dix-huit membres, sera dirigé par une figure bien connue du paysage universitaire sénégalais. Il s’agit de monsieur Lamine Gueye. Professeur titulaire de physiologie et ancien recteur des universités publiques, M. Gueye est actuellement recteur de l’Université Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba.

La mission assignée à ce comité est de coordonner le dialogue social et veiller à la prévention et à la gestion des conflits au sein du sous-secteur de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. L’objectif est de créer un espace d’échanges constructifs entre toutes les parties prenantes – administration, personnel enseignant, chercheurs, étudiants, et syndicats afin de trouver des solutions durables aux défis rencontrés.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com