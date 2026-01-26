Crise de l’eau et du climat : Bassirou Diomaye Faye lance un appel pressant à la communauté internationale

Partager Facebook

Le Président de la République a ouvert, ce lundi, la réunion de haut niveau préparatoire à la Conférence des Nations Unies sur l’Eau, qui se tiendra à Abu Dhabi en décembre 2026. Dans son discours, il a souligné l’importance de l’eau pour la dignité humaine, la santé des populations et la stabilité des sociétés.

Le chef de l’État a rappelé que 2,2 milliards de personnes n’ont pas accès à une eau potable sûre et que 3,5 milliards sont privés de services d’assainissement adéquats. Dans ce sens, il a souligné que l’Afrique est particulièrement touchée par cette crise, avec 40% de sa population sans accès à l’eau potable.

Face à ce constat alarmant, il a appelé à renforcer les efforts de plaidoyer pour que la problématique de l’eau reste au cœur de l’action climatique et de l’agenda international. Il a également souligné l’importance de la coopération internationale pour relever les défis de l’eau et du climat.

Dans la même dynamique, Bassirou Diomaye Faye a appelé à des solutions innovantes et adaptées aux réalités africaines, ainsi qu’à une mobilisation accrue des financements pour réaliser les investissements adéquats. De même, Il a mis le curseur sur l’importance de la participation des communautés locales, des jeunes et des femmes dans la gestion de l’eau.

Par ailleurs, Le Président de la République a indiqué que la Conférence de 2026 devait être un moment de bascule pour bâtir des réponses inclusives et durables face aux défis de l’eau et du climat avant mettre en exergue, dans la foulée, l’essence de la solidarité et de la complémentarité pour relever ces défis.

Bassirou Diomaye Faye a conclu son discours en souhaitant aux participants des travaux fructueux et en déclarant ouverts les travaux de la réunion de haut niveau préparatoire à la conférence des Nations Unies.

