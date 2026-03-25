Crise interne: Le Cusems dénonce une prise de position du ministre de la Fonction publique

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Les membres du Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen-secondaire ne parlent plus d’une même voix. Depuis plusieurs mois, une crise interne oppose deux factions du syndicat. À l’origine de ce différend, un congrès organisé par une partie des membres, dont la légitimité est aujourd’hui contestée. La situation s’est davantage tendue avec la convocation, par le ministre de la Fonction publique, Olivier Boucal, de cette nouvelle aile du syndicat à un cadre de concertation, alors même que le litige reste pendant devant la justice.

Ndongo Sarr et ses camarades dénoncent une substitution de l’administration à la justice dans cette affaire.

Selon eux, aucune décision issue des rencontres initiées par le ministre Olivier Boucal ne saurait les engager..Ils interpellent le président de la République ainsi que le Premier ministre sur ce qu’ils qualifient d’agissements contestables du ministre de la Fonction publique.

Ndongo Sarr et ses camarades prennent à témoin l’opinion publique, les travailleurs, les organisations syndicales ainsi que l’ensemble des Sénégalais sur la situation qui prévaut au sein du CUSEMS et sur la position du ministre.